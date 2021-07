Tokyo 2020. Primo passo compiuto per l'alassina Luminosa Bogliolo, qualificazione centrata nella semifinale dei 100 metri ostacoli

Per poter tifare i propri beniamini ad Alassio si sono ormai abituati a puntare la sveglia nel cuore della notte.

Dopo Pietro Sibello e Luna Rossa , è toccato a Luminosa Bogliolo far palpitare i cuori nella Città del Muretto, nella prima gara di qualificazione dei 100 metri ostacoli alle olimpiadi di Tokyo 2020.

Il pass per la semifinale è arrivato grazie al terzo posto nella propria batteria, chiusa in 12"93 (+0.4 m/s). Un avvio leggermente difficoltoso ha dato poi seguito a un buon ritmo in fase di corsa.