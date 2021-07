Tokyo 2020, Pallanuoto: terza doppietta per Matteo Aicardi, il Settebello doma 16-8 il Giappone

Sempre padrona del gioco sin dalle battute iniziali, la squadra del Ct Campagna non ha avuto problemi al cospetto dei padroni di casa che con grande personalità hanno comunque affrontato i campioni del mondo adottando un pressing decisamente alto. La differenza di valori però è emersa tutta, favorendo chiaramente la maggior qualità degli azzurri autori comunque di una gara senza particolari sbavature e all'insegna della massima concentrazione.

Ancora in gol Matteo Aicardi, sua la rete che ha aperto le marcature. Poi la firma del momentaneo 13-4: terza doppietta in quattro gare, un bottino niente male per il centroboa di Tovo San Giacomo.