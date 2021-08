Calciomercato, Ceriale. L'attacco di mister Biolzi si arricchisce con Andrea Caneva

Il comunicato:

Spotornese, classe 1996, è cresciuto nelle giovanili del Savona per poi esordire in Prima Squadra con il Finale. Ha vestito, tra le altre, le maglie di Loanesi e Pontelungo. Con i granata si è reso autore di moltissime reti nel corso degli anni tanto da attirare anche gli interessi del Pietra Ligure in Eccellenza con il quale ha disputato il mini campionato scorso.

Punta centrale, può anche essere adoperato come esterno destro in un ipotetico 4-3-3. In Prima Categoria è sempre andato in doppia cifra con le realizzazioni personali, ci aspettiamo cose interessanti anche in questo campionato di Promozione.

Stagione 17-18: 10 reti

Stagione 18-19: 13 reti

Stagione 19-20: 9 reti

Stagione 20-21: 6 reti

“Sono contento di aver scelto la società Ceriale (ringraziando il DS Sansalone). Nonostante avessi altre richieste importanti è una società importante, con un settore giovanile molto competitivo e con un eccellente parco allenatori, il tutto racchiuso in un impianto sportivo nuovo e all’avanguardia.

Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali io penso prima di tutto al bene del collettivo e sicuramente cercherò di fare più goal possibili per raggiungere gli obiettivi prefissati insieme alla società.

Sul campionato di promozione c’è da dire che è molto competitivo con squadre ben attrezzate ma noi saremo sul pezzo fin da subito e sono convinto che disputeremo un ottimo campionato.

Colgo l’occasione per ringraziare il mister e la società Pontelungo che è stata la “Mia Famiglia” per 4 anni e gli auguro il meglio per il campionato che verrà”.