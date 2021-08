Tutto confermato rispetto alle indiscrezioni di inizio settimana. Il tris che il mondo del calcio savonese ha imparato a conoscere, è stato tesserato infatti dall'Asti.

Dopo il primo annuncio di Francesco Virdis, anche il difensore Andrea Venneri e il regista Max Taddei, entrambi ex Savona e Vado, hanno raggiunto la città piemontese per aggregarsi ai propri compagni di squadra per il primo raduno stagionale.