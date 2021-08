F1. Che peccato per Leclerc, ma in Ungheria è gran spettacolo. Vince Ocon su Alpine davanti a Vettel e Hamilton

Si è svolto oggi, al campo di tiro con l’arco di San Bartolomeo al Mare il 'Trofeo San Lorenzo', gara di tiro con l’arco organizzata dalla Compagnia Arcieri San Bartolomeo e valida per la qualificazione ai campionati italiani specialità targa, alla presenza del consigliere federale Enrico Rebagliati.

Dopo l’inno di Mameli tutti i partecipanti hanno iniziato con un applauso agli arcieri azzurri vincitori di medaglie alle olimpiadi di Tokyo: Lucilla Boari (bronzo femminile individuale), Mauro Nespoli (argento maschile individuale). Ecco i risultati degli arcieri gialloblù.

Divisione olimpica 3 posto giovanissimi per Alessio Cioria, 3 posto master per Cesare Argento. Nella divisione compound 3 posto master per Dario Cosentino, 4 per Vittorio Pasqualotto,5 per Beppe Capalbo ; questo terzetto si aggiudica la gara a squadre. Primo posto junior per Matteo Massa. Nella divisione arco nudo senior femminile primo posto per Francesca Capalbo, secondo per Lucia Lenzi. Nei master secondo posto per Cesare Prette e quinti per Davide Piana.

Prossime gare organizzate dagli arcieri gialloblù saranno le indoor a fine ottobre.