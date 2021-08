Calciomercato. Alessandro Messina torna al Ceriale: "Eccellenza? Perchè no?"

Il comunicato:

“Si torna sempre dove si è stati bene” normalmente si dice così ed è quello che deve aver pensato anche Alessandro Messina che dopo la breve esperienza a Finale torna a vestire i colori del Ceriale Progetto Calcio.

Attaccante classe 2003, durante le giovanili nel nostro vivaio si era contraddistinto per la grinta e la vagonata di reti realizzate con i Ragazzi Terribili. L’interesse da parte di altre realtà del territorio si è fatto sempre più concreto tanto da portare Alessandro a prediligere il progetto in Eccellenza di un allenatore quotato come Buttu.

Ora dopo un anno lontano da casa ed un campionato sicuramente particolare a causa del covid, Messina è pronto a riabbracciare i suoi vecchi compagni di avventura ed a sposare il progetto proposto dal nostro sodalizio.

“Sono cresciuto personalmente e calcisticamente e mi è mancato l’ambiente Ceriale. Per me è come tornare in famiglia dopo un’esperienza diversa. Mi metto a disposizione della squadra con grandi obiettivi e perché no ambire anche all’Eccellenza”.