Calciomercato, Imperia. Fatta per il nuovo pacchetto centrale, tesserati Gigi Castaldo e Nicholas Mara

E' stato varato oggi pomeriggio il nuovo parco difensivo dell'Imperia. I nomi ufficializzati sono quelli di Nicholas Mara e Luigi Castaldo.

Mara, 190 cm per 81 kili, piede destro, classe 1994 è nato a Busto Arsizio (Va).

Difensore centrale di spessore, Mara ha alle spalle ben otto stagioni in serie D, con 183 presenze complessive e 6 gol. Inizia tra i grandi nel 2012, a 16 anni, con la maglia del Renate per poi vestire le maglie di Mariano, Olginatese dal 2014 al 2017, Seregno Calcio nella stagione 2017-2018, Sondrio per le due successive, Castellanzese nella stagione 2019-2020 e infine Ponte San Pietro nell’ultimo anno.





Luigi, Gigi, Castaldo è reduce dalla stagione con la Sanremese con cui ha disputato l’ultimo campionato di Serie D, ma ha militato nelle vecchie C1 e C2 a inizio carriera.

Classe 1990 è dotato di fisico possente con i suoi 187 cm di altezza e 82 kili di peso. Nato a Napoli l’8 gennaio 1990 vanta 214 presenze da calciatore e 18 gol.

La sua avventura con il pallone inizia con il settore giovanile del Siena, poi passa all’Esperia Viareggio in C1. Da qui Giacomense, Borgo A Buggiano Calcio e Vigor Lamezia in C2. Un breve passaggio senza apparizioni in B con la Robur Siena e poi un ricco curriculum in D con le casacche di Celano Calcio, Sangiovannese, Olympia Agnonese, Argentina Arma, Vado e Sanremese appunto.