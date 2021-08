Calciomercato. Un nuovo portiere si aggrega alla rosa della Sanremese, è il 2003 Luca Ferretti

La Sanremese Calcio comunica che questa mattina, insieme con i 26

convocati, partirà alla volta del ritiro di Cantalupa, in provincia di

Torino, anche il giovane portiere Luca Ferretti.



Nato a Reggio Emilia il 23 dicembre 2003, alto 1.89, Ferretti è

cresciuto nelle giovanili del Parma e del Carpi e quest’anno ha giocato

in D nella Correggese.



Ferretti, in possesso di regolare nulla osta da parte della Correggese,

farà parte del gruppo agli ordini di mister Andreoletti e si allenerà

con i biancoazzurri in attesa del trasferimento definitivo.