Ciclismo. C'è la data per la Granfondo di Alassio: sarà il 24 ottobre

Una data scelta con grande attenzione per scongiurare, in primis, la concomitanza con i campionati di bocce in programma nella località ligure la settimana precedente.

Da oggi, dunque, espletate le formalità burocratiche, si rimette in moto la grande macchina organizzativa di una manifestazione che, come sempre, racchiude alcuni “plus” di formidabile richiamo. In primis, uno scenario bellissimo (quello della Riviera ligure di Ponente) e una città come quella di Alassio, che ben si presta ad accogliere ogni tipo di turista.