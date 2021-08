Tokyo 2020. Il Settebello chiude il girone pareggiando con l'Ungheria, dopodomani si fa sul serio con la Serbia

Nelle acque del Tokyo Tatsumi International Swimming la nazionale italiana impatta per la seconda volta dopo il 6-6 con la Grecia (che chiude il raggruppamento in testa) in un match concluso comunque con qualche rammarico per una mancata vittoria che al termine dell'ennesima prova in crescendo (ed è forse questa la nota più positiva grazie ad una condizione atletica che pare eccellente) ci sarebbe potuta stare.