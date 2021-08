Calcio, Imperia. Matteo Delucis sarà il vice Cortellini. Tesserati anche i giovani Lacirignola e Carletti (VIDEO)

È ufficialmente iniziata la stagione dell’Imperia. Ieri al campo Francesco Salvo il primo allenamento agli ordini di mister Paolo Cortellini e del suo braccio destro Matteo Delucis.

Delucis è infatti il nuovo allenatore in seconda e preparatore atletico della squadra neroazzurra. Prima di sposare la causa Imperia ha lavorato in compagini di blasone a livello dilettantistico come: Savona, Genova Calcio e Pietra Ligure.

A margine della prima sgambata si è detto: “Molto contento di essere in una piazza importante come quella imperiese. È una categoria da mantenere per forza ed è, anche se non lo siamo, come se fossimo professionisti. Non vediamo l’ora di iniziare”.

Per ciò che concerne la seduta fin da subito Cortellini, dopo aver parlato alla squadra così come il patron Eugenio Minasso, ha puntato sul pallone e sulla spiegazione dei suoi concetti base di gioco per poi concludere con una partitella da due tempi da quindici minuti ciascuno.

Sul fronte mercato ufficializzato anche il ritorno di Matteo Carletti dall'Imperia e del portiere Michele Lacirignola, ex Brindisi in Serie D.

Questa la lista dei convocati per il raduno:

Portieri

Lacirignola, Cucuzza, Ventura

Difensori

Mara, Castaldo, Carletti, Luisi, Fazio, Panaino, Galante, Mela

Centrocampisti

Giglio, Kacellari, Fatnassi, Morchio, Gerbore, Comiotto, Ascheri, Giudice, Taliercio, Cosentino, Zandonella, Lanteri, Di Leo

Attaccanti

Minasso, Ardissone, Moro, Deol, Cassata

Aggregati alla squadra

Terzoni, Salato, Garibbo

Oggi pomeriggio la seconda sessione settimanale.