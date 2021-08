Calcio, Vado. Via alla preparazione, gli occhi di mister Solari sui giovani rossoblu

Per vedere i big in campo bisognerà attendere la prossima settimana, ma mister Solari ha già battezzato ieri il manto del Chittolina con il primo allenamento stagionale.

In campo tanti ragazzi delle leve 2002/2003/2004, con il fine di valutarli con calma e attenzione in vista del prossimo campionato, con l'auspicio che si chiami Serie D.

Sul campo anche il direttore sportivo Luca Tarabotto, anch'egli in attesa di conoscere la categoria in cui militeranno i rossoblu per ultimare l'organico da affidare all'ex allenatore di Cairese e Albenga.