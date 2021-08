Calciomercato. Allenamenti ripresi per il Finale e arriva anche la conferma per De Benedetti e Scarrone

Il comunicato:

La società ASD FBC Finale comunica con piacere di aver trovato l’accordo con Filippo Debenedetti e Tommaso Scarrone per continuare insieme anche nella stagione 2021/2022.

Per Filippo si tratta della settima stagione in giallorossoblu e, con questi colori, è riuscito a distinguersi per caparbietà e tenacia, diventando un pilastro della nostra difesa.

Anche Tommaso non è stato da meno a contribuire alle recenti imprese giallorossoblu. Come Filippo, non da poco tempo con noi, è diventato anch’esso un punto chiave del reparto difensivo.

A entrambi i giocatori la società augura il meglio per la prossima stagione sportiva, con la speranza che si possano raggiungere tutti gli obiettivi desiderati.