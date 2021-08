Calciomercato. Nel cuore della difesa del Ligorna ci sarà ancora Federico Brusacà

Il comunicato:

Dopo il rinnovo di Botta e Placido ecco un’altra conferma in casa Ligorna. Il difensore Federico Brusacà vestirà di biancoblù anche nella stagione 2021/22.





Classe 1996, Federico cresce nelle giovanili del Genoa, rivestendo il ruolo di capitano e conquistando anche uno stage con la maglia azzurra. Dopo l’esperienza in Primavera inizia la sua carriera tra i grandi con Lavagnese, Lucchese e Lumezzane, optando in seguito per un’esperienza sia sportiva sia di vita come quella in Australia con la maglia del South West Queensland Thunder.





Nel 2018 il Ligorna, il passaggio al Ghiviborgo la stagione successiva e infine il ritorno in Biancoblù durante la passata annata, con vittoria in Eccellenza e Serie D riconquistata.





Una stagione, quella del ritorno nella quarta divisione nazionale, che ci auguriamo essere ricca di soddisfazioni sia per la società sia per Federico.