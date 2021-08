Calciomercato, Rapallo Rivarolese. Si rilancia l'obiettivo serie D, otto gli arrivi annunciati

In mediana spazio all'esperienza di Simone Michelotti, centrocampista che vanta oltre 100 presenze in serie D, mentre in attacco semaforo verde per l'arrivo di Elia Bruzzi, ex Fezzanese, Lavagnese e Seravezza, Davide Paterno tesserato dal Rivasamba, e soprattutto Mirko Chiarabini, reduce dalla promozione in Serie D con la casacca del Ligorna.