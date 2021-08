Calciomercato, Finale. I giallorossi puntano sul proprio giovane centravanti, confermato Alessandro Debenedetti

Il comunicato:

La società ASD FBC Finale rende noto che Alessandro Debenedetti farà ancora parte dell’organico della Prima Squadra per la prossima stagione.

Classe 2003, Alessandro è stata una piacevolissima sorpresa la scorsa stagione. Ex giovanili della Sampdoria, chiamato in causa da mister Buttu l’anno scorso, Debenedetti è riuscito a farsi valere in un campionato di adulti, per la prima volta da lui giocato: forza fisica, qualità e tanta dedizione.

Ad Alessandro vanno gli auguri di tutta la società affinché possa migliorare sempre di più e, contestualmente, essere d’aiuto per raggiungere gli obiettivi stagionali.