Calciomercato. Stefano Primoceri non molla, il difensore sarà ancora nei ranghi dell'Andora

La ripresa dei campionati è ormai vicina ma non di rado più di un giocatore, complici le difficoltà riscontrate nel corso della pandemia (dentro e fuori dal rettangolo di gioco), ha deciso di prendersi un periodo di pausa dall'attività agonistica.

Così però non sarà per Stefano Primoceri che, a poche settimane dal suo quarantunesimo compleanno, ha deciso di non appendere le scarpette al chiodo e continuare a dare il proprio contributo all'Andora, in una stagione che si preannuncia particolarmente importante per la squadra di mister Delfino.

L'ufficialità sulla prosecuzione del rapporto è arrivata nel corso della tarda mattinata.