Tokyo 2020. Il Settebello e Matteo Aicardi salutano la corsa all'oro. La Serbia si impone 10-6

La corsa all'oro del Settebello si esaurisce sotto i colpi della Serbia nei quarti di finale delle Olimpiadi. A Tokyo la nazionale del ct Campagna crolla 10-6 e vede svanire i sogni di gloria: dopo l'argento di Londra e il bronzo di Rio non ci sarà un'altra medaglia per Matteo Aicardi (oggi a secco) e i suoi compagni.

Una partita mai in discussione quella tra la nostra selezione e la compagine serba. Primo quarto da incubo per gli azzurri, con troppi errori (soprattutto in fase di superiorità numerica) e chiuso sotto di tre reti (2-5). Nel secondo quarto il Settebello prova a reagire ma sbatte su Mitrovic, portiere serbo che appare insuperabile, e così la formazione balcanica prende il largo (3-9). La terza frazione riduce di appena una lunghezza il gap, troppo poco (4-9). L'ultima parte di gara scorre confermando la superiorità dei campioni olimpici in carica, finisce così 6-10.