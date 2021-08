Emys Award: martedì sera la premiazione ad Albenga di Luminosa Bogliolo

Sarà Luminosa Bogliolo a ricevere il premio Emys Award, evento giunto alla quarta edizione che si terrà martedì 10 agosto.

Dopo Antonio Ricci (nel 2018), Enzo Vizzari (nel 2019) e Vittorio Brumotti (nel 2020), non vi sono stati dubbi su chi premiare quest’anno con l’ambita tartaruga dorata, sigillo e garanzia di eccellenza del comprensorio ingauno.

Luminosa Bogliolo, infatti, pur essendo residente ad Alassio, è legata indissolubilmente alla Città delle Torri anche per il suo allenatore Ezio Madonia.

La serata, che partirà alle 21 in Piazza Enzo Tortora, sarà presentata da Enrico Balsamo e, oltre alla premiazione di Luminosa Bogliolo che sarà intervistata da Gino Rapa, vedrà l'esibizione del comico genovese Maurizio Lastrico con lo spettacolo “Nel mezzo del casin di nostra vita”.

Maurizio Lastrico, attore e comico cabarettista, proporrà una “Divina Commedia rivisitata” che tratterà i temi della vita quotidiana attraverso gli endecasillabi danteschi ad omaggio del Sommo Poeta nei 700 anni dalla sua morte.

Il titolo dello spettacolo – che è parodia del primo verso del Poema – darà il via al viaggio nell’ “inferno” della vita quotidiana (ovviamente in chiave satirica) nel quale Lastrico condurrà gli spettatori.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Abbiamo deciso di premiare Luminosa Bogliolo, figura di rilievo nell'ambito dello sport comprensoriale, che ha portato il nome del nostro territorio in giro per il mondo, non ultimo alle Olimpiadi di Tokyo, dove ha registrato il record italiano dei 100 metri ostacoli. L'atletica è uno sport che necessita, ancor più di altri, di impegno, responsabilità, serietà e costanza. Luminosa incarna tutte queste caratteristiche e rappresenta un esempio per tutti i nostri giovani”.

Il vicesindaco Alberto Passino: “L’Emys Award è un evento che nasce per premiare personalità legate ad Albenga, che si sono distinte nel panorama locale portando il comprensorio ad essere conosciuto in Italia e all’estero. Tale aspetto è importantissimo anche dal punto di vista turistico, infatti, per fare conoscere la Riviera Ligure di Ponente nel mondo, anche attraverso, come in questo caso, lo sport e le olimpiadi che grazie a Luminosa ha acceso i riflettori sul nostro territorio. L’ambita testuggine d’oro, simbolo di eccellenza e sinonimo di “turismo lento” (un nuovo modo di viaggiare che permette di rilassarsi e prendere un po' di tempo per ammirare le bellezze che ci circondano e tutte le tipicità di un territorio), sarà a lei consegnata il 10 sera anche se la parola “lento” non ha certamente nulla a che fare dati i grandiosi risultati ottenuti a Tokyo”.

Afferma l’assessore agli eventi Marta Gaia: “Non abbiamo avuto dubbi su chi premiare quest’anno: Luminosa Bogliolo rappresenta un’eccellenza in ambito sportivo e un vero e proprio esempio per i giovani e non solo. Il sorriso e lo sguardo di Luminosa quando, guardando il tabellone, si è resa conto di aver battuto il record italiano, raccontano, in un'istantanea, il duro lavoro, la grinta, la gioia e la soddisfazione di una atleta. In quest’occasione ci tengo a ricordare il primo allenatore di Luminosa, il Prof. Astengo, che ha avvicinato al mondo dello sport, e in particolare dell'atletica, molti giovani del territorio, accompagnandoli, spesso, ad altissimi livelli. Prima allenatore di Ezio Madonia, poi di Emanuele Abate, anch'esso ostacolista, e poi di Luminosa, passando per ragazzi che ha fatto faticare, correre, appassionare e allenare sulla pista di atletica di Villanova d'Albenga”.

Nel rispetto delle normative Anti-Covid per partecipare all’evento sarà obbligatoria la prenotazione che potrà essere effettuata contattando lo IAT del Comune di Albenga di Piazza San Michele raggiungibile telefonicamente al numero 3355366406 o alla mail iat@comune.albenga.sv.it .

Lo spettacolo è gratuito e sarà obbligatoria l’esibizione del Green Pass.