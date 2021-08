Finale capitale dell'outdoor? L'arrampicata arriva anche sui muri della stazione

Puntando ormai da anni sul turismo cosiddetto "outdoor", Finale Ligure col passare degli anni ne è diventata una delle capitali a livello mondiale.

A fungere da apripista negli anni '70 fu l'arrampicata, primo fenomeno sportivo ad attirare nell'entroterra finalese un numero crescente di appassionati negli anni sempre più numerosi. Fino ad arrivare a chi non si accontenta delle classiche vie e tenta la risalita... In città.

E' successo ieri quando un turista, attratto dalla conformazione del muraglione di contenimento lato ponente della stazione ferroviaria, tra gli sguardi stupiti e divertiti dei passanti si è cimentato sulla risalita in centro paese, come in una palestra.

E chissà che, in uno scalo ormai a corto di servizi, dove hanno chiuso l'edicola e il bar, e forti sono le criticità sullo stato della struttura, non si sia trovata un'idea per rilanciarlo.