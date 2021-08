Calcio. BOCCIATA L'ISCRIZIONE DEL LIVORNO, MANCA SOLO LA RATIFICA PER IL RITORNO DEL VADO IN SERIE D

Il ripescaggio in C di Latina, Fidelis Andria, Siena, Lucchese e Pistoiese ha ridotto il numero di squadre in D da 168 a 163, tre meno del numero deliberato dal format, 166 (escluse le squadre in sovrannumero).

Le prime tre formazioni in graduatoria ripescaggio, il Borgosesia, la Tritium e il Nola avevano di fatto già staccato il pass per il ripescaggio in D, ma dopo lo stop al Livorno anche la società del presidente Franco Tarabotto, quarta in lista, sarà riammessa nel massimo campionato dilettantistico nazionale.

La nota della LND:

"In relazione al Campionato Interregionale (Serie D) riammesso il Gozzano Calcio, iscritto in sovrannumero, alla Serie D 2021/22. Non iscritte Belluno e San Giorgio perché non hanno presentato la domanda. La Co.Vi.So.D ha espresso parere negativo sulla posizione del Livorno Calcio. La domanda di iscrizione del club labronico è stata giudicata non ammissibile per la non idoneità del campo di gioco indicato in luogo della non disponibilità dell’impianto comunale, oltre al non assolvimento degli obblighi finanziari".