Calcio. E' il giorno del Consiglio della LND, il Vado attende notizie sul ripescaggio in Serie D

Potrebbe esaurirsi oggi l'attesa del Vado. Il destino dei rossoblu e delle altre squadre che attendono novità sul ripescaggio in Serie D dovrebbe esaurirsi con il consiglio nazionale della LND .

L'obiettivo è di tirare finalmente una linea definitiva sul discorso iscrizioni, guardando anche alle categorie superiori, per ufficializzare le squadre che hanno regolarmente aderito alla quarta serie e gli eventuali spazi per i club, tra cui proprio il Vado, che hanno chiesto la riammissione.

I rossoblu del presidente Tarabotto sono quarti nella classifica ripescaggi, alle spalle di Borgosesia, Tritium e Nola.

Insieme al Vado sognano anche il Ventimiglia, la Baia Alassio e il Vecchio Castagna, che, per effetto domino, sarebbero ammesse rispettivamente in Eccellenza, Promozione e in Prima Categoria.