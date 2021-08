Calciomercato. Il Ligorna continua a pescare a Ponente. C'è la firma anche di Andrea Bacigalupo

Quinta firma estiva per il Ligorna, questa volta sulla linea mediana. Dopo gli arrivi di Donaggio, Scannapieco, Raja e Cirrincione a firmare è Andrea Bacigalupo, centrale di centrocampo proveniente dal Vado.





Giocatore classe ’97, cresciuto nella Sampdoria, muove i suoi primi passi tra i grandi al Viareggio nel 2016, subito in Serie D, per poi tornare in regione prima alla Lavagnese e poi al Savona, sempre con presenze e minutaggi importanti. Poi il ritorno fuori regione per lui al Chieti e infine l’ultima stagione di Serie D, disputata al Vado. Con i Rossoblù ha totalizzato 30 presenze e una rete, segnata proprio contro la sua ex Lavagnese.





A soli 24 anni per lui 142 presenze e 16 reti tra stagione regolare e Playoff di Serie D. Numeri che la società si augura abbiano continuità nella stagione che sta per cominciare per togliersi numerose soddisfazioni sia di squadra sia individuali.