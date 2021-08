Calciomercato. Puddu verso la permanenza al Ligorna, arriva però il trequartista Simone Saiu

L'Albenga stamattina ha annunciato il tesseramento di Simone Saiu, centrocampista ventitreenne nell'ultima stagione al Budoni, squadra che milita nel campionato di Eccellenza sarda. Per quanto concerne invece l'offensiva per portare Daniele Puddu in bianconero, la trattativa sembra aver perso quota, con le ultime indiscrezioni che danno il giocatore verso la permanenza al Ligorna.





Il comunicato:

L’ A.S.D. Albenga 1928, in vista della stagione 2021/22, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Simone Saiu, trequartista mancino classe 1998.

A Simone, che nella passata stagione ha giocato in serie D con il Budoni (SS), va il più caloroso benvenuto da parte della Presidente Claudia Fantino e di tutta la società.