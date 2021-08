Canottaggio: un otto interamente ligure alla Coupe de la Jeunesse con Sampierdarenesi e Murcarolo

Si terrà nel bacino remiero di Linz-Ottensheim (Austria), ricavato da un’ansa del Danubio, la Coupe de la Jeunesse nelle giornate di sabato e domenica prossimi.



Un appuntamento importante per gli atleti Under 19, un’occasione per fare esperienza in un contesto internazionale significativo. La Liguria sarà presente grazie alla Canottieri Sampierdarenesi in collaborazione con la Sportiva Murcarolo.

Dopo la vittoria alle selezioni di Piediluco, sarà presentato in Austria un otto quasi interamente composto da vogatori Samp (Alessandro Polleri, Simone Galtieri, Michele Maspero, Riccardo Corsinovi, Federico Gilioli, Lorenzo Serafino, Luca Carrozzino) insieme a Giovanni Melegari del Murcarolo. Al timone Raissa Scionico, allenatore Davide Scionico.

L’otto ligure dell’Italia si misurerà con Belgio, Francia, Olanda e Norvegia. Le finali sono in programma sabato alle 17:15 e domenica alle 14:15.