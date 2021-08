Olimpiadi 2020: l'imperiese Davide Re in finale nella 4x400, domani sarà corsa a una medaglia (Foto)

L’imperiese Davide Re correrà la finale della 4x400 alle Olimpiadi di Tokyo. Nel primo pomeriggio italiano (la sera in Giappone) Davide ha corso la quarta e ultima frazione della staffetta, cogliendo il quarto posto della prima semifinale.

Passando i primi tre delle due semifinali, la staffetta italiana che, insieme a Re ha visto Sibilio, Aceti e Scotti, ha staccato un tempo straordinario di 2.58.91, battendo il record italiano che reggeva dagli Europei di Stoccarda, nel 1986.

Domani, in finale, l’Italia può anche sognare una medaglia o comunque una posizione importante, tenuto conto che nella seconda semifinale, chi ha vinto è andato oltre i 3 minuti. “E’ stato fantastico e una gara stupenda. Eravamo convinti – ha detto Davide Re ai microfoni di Rai 2 - di stare sotto i 3 minuti e, nelle varie battute ce lo siamo detti. Pensavamo di farlo domani e, invece, lo abbiamo fatto oggi, in una batteria dove c’erano le tre squadre in odore di medaglia”.

Domani la finale nella quale anche da Imperia ci sarà sicuramente la spinta per Davide Re e i suoi compagni.