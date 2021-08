Calcio, Ceriale. A mister Biolzi anche una leva del Settore giovanile

Si va ulteriormente consolidando il rapporto tra il Ceriale Progetto Calcio e Andrea Biolzi che da quest’anno guiderà anche una leva del settore giovanile.

Per il tecnico albenganese si prospetta una sfida interessante insieme ai Giovanissimi 2008 pronti al grande salto nel calcio a 11, quello dei grandi.

Un gruppo numeroso, eterogeneo ma molto unito che in questi anni ha affrontato le sfide a viso aperto e dimostrando che insieme non solo si ottengono risultati, ma ci si può divertire tra amici.

Andrea Biolzi si è rivelata la soluzione ideale per Mister Stella perché la sua grande esperienza da giocatore prima e da tecnico poi possono essere fonte di grande ispirazione per questi giovani atleti.

Ma non sarà solo, in questa grande avventura ci saranno anche altri due nomi importanti e sono quelli di Flaviano Massimelli e Maurizio Biggi due figure che con il calcio giovanile hanno davvero maturato moltissima esperienza e sapranno sicuramente mettere a disposizione dei ragazzi il loro sapere tecnico-tattico, ma anche umano.

“Per me è un piacevole ritorno al passato. Ero lontano dal settore giovanile da circa una decina di anni, ma questa è una sfida che mi carica e appassiona. Mi posso avvalere di due collaboratori validissimi che saranno in grado di reindirizzarmi sulla retta via se sarò un po’ arrugginito”.

Per chi fosse interessato a conoscere questo gruppo e questi mister gli Open Days si svolgeranno i prossimi 6 e 13 Agosto dalle 17.45 alle 19.15.