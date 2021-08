Calcio, Vado. Il presidente Tarabotto tiene i piedi saldi a terra. "Ripescaggio in D? Aspettiamo l'ufficialità, ma sarei felice come un bambino""

La voce è rotta dall'emozione, ma giustamente Franco Tarabotto preferisce mantenere i piedi a terra in attesa dell'ufficialità de ripescaggio.

Tutto lascia presupporre il ritorno in Serie D dei rossoblu, ma fino a quando la LND non ratificherà nero su bianco il tutto, il presidente preferisce utilizzare il condizionare come modo verbale.

“E' corretto attendere prima di lasciarsi andare – conferma Tarabotto – è doveroso aspettare il verdetto anche nel rispetto della LND. Se il ripescaggio fosse confermato posso però dire che sarei felice come un bambino dell'asilo.

E' una stagione strana, non sono mai stato determinato come ora, mi sento davvero nel sangue il campionato che sta per arrivare.

Con la D nuove possibilità di mercato? Tocca al direttore sportivo e al mister. Sanno ciò che possono e non possono fare, ma sono sicuro e convinto che faranno le cose al meglio”.