Calciomercato, Finale. Accordo rinnovato anche con Edward Molina Borja

Il comunicato:

La società ASD FBC Finale comunica di aver raggiunto l’accordo per la permanenza di Edward Alonso Molina Borja nella stagione 2021/2022.

Classe 2001, Edward, durante le precedenti annate ha messo in mostra le sue abilità calcistiche e, per il terzo anno con questi colori, avrà come arma in più quella fame di emergere che, ogni giovane, dovrebbe avere nel suo bagaglio personale.

Tutta la società augura al ragazzo una stagione ricca di soddisfazioni personali e, di conseguenza, collegiali.