Calciomercato. Tra i pali confermato Samuele Ghizzardi, via libera per gli arrivi di Cirillo, Gabriele Di Salvatore e Idrissi

Erano attese novità di mercato importanti per il Vado nel corso della giornata odierna e puntualmente non sono mancati gli annunci da parte del club rossoblu.

Confermato l'arrivo del portiere Elia Cirillo, dal Varazze, classe 2003, pronto a trovare nel parco portieri a disposizione di mister Solari un pari età come Samuele Ghizzardi.

Un'altra trattativa circolata da tempo, quella per portare al Chittolina Gabriele Di Salvatore, ex Fossano, ha trovato concretezza oggi, mentre per la firma di Jamal Idrissi, mezz'ala classe 1996 ex NibionOggiono, bisognerà attendere l'ufficialità del ripescaggio in Serie D.