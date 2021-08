Non dovrebbero tardare di molto ulteriori notizie di mercato dalla galassia Vado.

I nomi più caldi circolati nelle ultimissime ore sono quelli del centrocampista Jamal Idrissi, nell'ultima stagione al Nibionoggiono, società militante nel girone B di Serie D, classe 1995.

Un altro identikit ormai delineato porta al portiere del Varazze Elia Cirillo, classe 2003.

Ulteriori ingaggi sono in via di definizione, in attesa dell'ufficialità del ripescaggio in Serie D.