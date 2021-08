Educamp 2021. Tante società savonesi hanno aderito alla giornata dedicata allo sport e ai ragazzi

Tanti sport a cui i ragazzi hanno potuto apprendere i fondamenti anche grazie agli insegnati, sempre attenti a rispettare le varie normative anti-covid. Soddisfatto per la riuscita dell’evento il Responsabile Organizzativo Gianfranco Pusceddu, che ha così commentato: “Siamo certamente felice per essere riusciti ad allestire per il secondo anno consecutivo l’Educamp, un modo perfetto per far scoprire ai più piccoli le diverse discipline della nostra città. Aver accolto 75 bambini è una cosa che mi riempie il cuore, per questo ringrazio le loro famiglie per aver dato fiducia. Ma i ringraziamenti vanno anche alle società e i tecnici che hanno deciso di partecipare a queste prime due edizioni.”