Calcio, La LND ufficializza i primi tre ripescaggi. Il Vado resta in attesa

Sono arrivati ieri le prime tre ufficialità sui ripescaggi in Serie D.

Borgosesia, Tritium e Nola sono state riammesse in quarta serie, mentre il Vado dovrà ancora attendere, verosimilmente qualche giorno.

Mano a mano che l'iter relativo ai ricorsi delle squadre escluse va ad esaurirsi, ecco che nuovi slot sono pronti a liberarsi. Così è successo per le prime ripescate dopo le riammissioni in C di Latina, Lucchese, Fidelis Andria e Siena.

Il prossimo posto libero spetta al Vado, con il quartier generale rossoblu in attesa nei prossimi giorni, probabilmente martedì, della fumata bianca, anche per sbloccare definitivamente la propria campagna estiva di calciomercato.

La nota ufficiale:

La Lega Nazionale Dilettanti, in seguito alla delibera della FIGC attraverso la quale è stato integrato l’organico della Serie C 2021/2022 con le Società Latina, Lucchese, Fidelis Andria e Siena (provvedimento che ha determinato la sussistenza di tre posti vacanti nell’organico del campionato di Serie D 2021/2022), sulla base delle graduatorie stilate dal Dipartimento Interregionale, ha disposto il ripescaggio delle seguenti Società:

1) A.S.D. BORGOSESIA CALCIO

2) S.S.D. TRITIUM CALCIO 1908

3) A.S.D. F.C. S.S. NOLA 1925