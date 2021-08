Calcio. Nuova società, stesso copione: Roberto Patrassi ci riprova con la Sambenedettese

Sembra trascorsa un'era geologica da quel 15 giugno 2019, quando Roberto Pastrassi, affiancato dagli avvocati Sergi e Bignami Suardi, faceva capolino nella sala conferenze del Mare Hotel per presentare la propria proposta di acquisizione del Savona FBC.

Eloquio forbito, condito da citazioni colte e aneddoti in salsa milanista, Patrassi aveva guadagnato immediatamente la fiducia della piazza, tanto da spingere i tifosi a chiamare il cambio di testimone con il presidente all'epoca in carica, Cristiano Cavaliere.

Da lì in poi la storia è nota, con i primi scricchiolii palesati già nel faraonico ritiro di Champoluc, passando per soci occulti, promesse e le dimissioni dello stesso Patrassi arrivate anche per motivazioni familiari.

Ora il dirigente marchigiano ci riprova con la Sambenedettese, fresca esclusa dalla Serie C.

Come accaduto per la "Sana Sport & Management", anche a San Benedetto è stata immediatamente costituita una nuova società presso un ufficio notarile locale, inoltre, secondo quando riportato dai media del posto, sarebbe stato presentato all'amministrazione comunale un rappresentante di un fondo inglese, sul cui nome sarebbe stato chiesto massimo riserbo (altra analogia vissuta a Savona).

Proprio al sindaco Pasqualino Piunti toccherà il compito di indicare alla Federazione il gruppo imprenditoriale che dovrà far ripartire il club del "Riviera delle Palme" dalla Serie D, in sovrannumero, con l'obiettivo di riportare i rossoblu nel calcio professionistico.

A stretto giro di posta dovrebbe arrivare il verdetto. Se sarà positivo per il team di Patrassi, l'augurio, soprattutto ai tifosi della Sambenedettese, di un esito migliore rispetto a quello visto a Savona.