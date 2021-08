Calciomercato. Domenica di conferme per il Finale: Murrizi, Tripodi e Fazio

La nota giallorossa:

La società ASD FBC Finale comunica la riconferma dei calciatori Alessio Murrizi, Domenico Tripodi e Tommaso Fazio nell’organico della Prima Squadra.

Classe 2003, Alessio, ha tirato i primi calci al pallone nel nostro settore giovanile e, man a mano, è salito di leva in leva dimostrando le sue qualità tecniche e la sua abnegazione. Domenico, classe 2004 con un trascorso nelle giovanili della Juventus, è stato aggregato la scorsa stagione al gruppo di mister Buttu, facendo il suo esordio in Eccellenza. Anche per Tommaso, della stessa leva di Murrizi, gli anni passati nelle nostre giovanili sono stati tanti, escludendo l’esperienza al Ceriale, e ha sempre svolto delle discrete annate da terzino di qualità e quantità.

Ai tre giovani calciatori vanno i migliori auguri di buona stagione: che sia ricca di esperienze e soddisfazioni.