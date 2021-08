Pallacanestro Alassio: oltre 150 ragazzi hanno partecipato alla prima edizione del torneo 3x3

7 agosto si è svolta la prima edizione del 3x3 Alassio New Generation Tournament con una partecipazione andata oltre le più rosee aspettative. Ben centocinquanta tra ragazzi e ragazze partecipanti hanno formato trentacinque squadre suddivisi in varie categorie.

Rispettando tutti i protocolli e verificando i green pass entrati in vigore il giorno prima la giornata è stata suddivisa in due fasi: al mattino sono andate in scena le categorie Under 13 e Under 14 mentre al pomeriggio è stato il turno dell’Under maschile, Under femminile e Senior.

La tappa di Alassio, per le categorie Under 14, Under 16 e Under 18, dava accesso alle finali regionali di categoria dove la vincente andrà alle finali nazionali FIP.

“Siamo molto contenti della riuscita della manifestazione che ha coinvolto alassini, ragazzi provenienti da tutta la Liguria, dal Piemonte e dalla Lombardia. Abbiamo messo in campo una buona macchina organizzativa che ha dovuto prendere le iscrizioni, occuparsi dei tavoli gara, verificare i green pass, far rispettare i protocolli ma tutto si è svolto con tempi abbastanza ragionevoli. Sicuramente, essendo la prima edizione, ci saranno dei meccanismi da migliorare in futuro ma ringraziamo tutti per la fiducia con la speranza di aver regalato una giornata di sano sport ai partecipanti e a chi ha assistito.”

Ecco le squadre partecipanti ai tornei e i vari partecipanti:

Under 13:

1° classificati: Movimento 5 falli, 2° classificati: Lyons, 3° classificati: Jamba Loano e poi ZU, Gli infortunati, The Empire, MML, Blue Ponente.

Under 14:

1° classificati: Gli Alle-up, 2° classificati: gli A.C., 3° classificati: Cestistica e poi Umpa Lumpa, I pasi, Nota.

Under maschile:

1° classificati in U18: Schienacce, 2° classificati in U18 Quelli che hanno giocato prima, Da Gigio, 1° classificati in U16 i 3.05, 2° classificati in U16 Alepigri poi Da Gigio, Barracudas, Cestistica.

Under femminile:

1° classificate: Pink Lay, 2° classificate: Alba Belin poi Green Lady e S.N.

Senior:

1° classificati: C'è una macchina da spostare, 2° classificati: Voi quattro, 3° classificati: Birrareal poi Chirichicchi Funciascia, Le Quì per caso, Hot Brodies, Che sballo senza lunghi, Diano Teams, Gli Impediti, FAC.