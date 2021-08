Pallapugno: il recap dei risultati settimanli

SERIE A BANCA D'ALBA-EGEA - Sesta di ritorno

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Pallapugno Albeisa 3-9

Alusic Acqua San Bernardo Merlese-Tealdo Scotta Alta Langa 9-6

Roero Isolamenti Canalese-Marchisio Nocciole Cortemilia 6-9

Araldica Castagnole Lanze-Augusto Manzo 9-1

Barbero Virtus Langhe-Olio Roi Imperiese 9-2

Classifica : Pallapugno Albeisa 15; Marchisio Nocciole Cortemilia 11; Barbero Virtus Langhe 10; Olio Roi Imperiese, Acqua San Bernardo Subalcuneo, Roero Isolamenti Canalese 8; Araldica Castagnole Lanze 5; Tealdo Scotta Alta Langa, Alusic Acqua San Bernardo Merlese 4; Augusto Manzo 2.



COPPA ITALIA SERIE A - Finale

Sabato 28 agosto ore 21

a Santo Stefano Belbo: Pallapugno Albeisa-vincitrice della semifinale tra Marchisio Nocciole Cortemilia e Barbero Virtus Langhe, in programma giovedì 12 agosto, alle 20.30, a Cortemilia.

--------------------------------------------



SERIE B GIRONE A - Quinta di ritorno

Benese-Scotta Centro Incontri 6-9

Speb-Galvanotecnica GT Surrauto Monticellese 9-0 forfait medico

Ricca-Morando Neivese 4-9

Classifica finale prima fase : Morando Neivese, Speb 8; Ricca, Galvanotecnica GT Surrauto Monticellese, Scotta Centro Incontri 4; Benese 2.

Morando Neivese prima, Speb seconda per scontri diretti.

Ricca terza, Galvanotecnica GT Surrauto Monticellese quarta e Scotta Centro Incontri quinta per classifica avulsa.

GIRONE B - Quinta di ritorno

Bcc Pianfei Pro Paschese-Don Dagnino 9-6

Pieve di Teco-Srt Progetti Ceva 3-9

Riposa: Acqua San Bernardo San Biagio

Classifica finale prima fase : Srt Progetti Ceva 8; Pieve di Teco 5; Acqua San Bernardo San Biagio 4; Bcc Pianfei Pro Paschese 3; Don Dagnino 0.



Secondo le classifiche finali al termine della prima fase, ecco la composizione dei gironi della seconda parte del campionato.

SERIE B GIRONE BIANCO : Morando Neivese, Acqua San Bernardo San Biagio, Don Dagnino e Benese.

SERIE B GIRONE ROSSO : Srt Progetti Ceva, Ricca e Scotta Centro Incontri.

SERIE B GIRONE VERDE : Speb, Pieve di Teco, Galvanotecnica GT Surrauto Monticellese e Bcc Pianfei Pro Paschese.



SERIE B CALENDARIO SECONDA FASE



COPPA ITALIA SERIE B - Finale

Venerdì 27 agosto ore 21

a Santo Stefano Belbo: Morando Neivese-Srt Progetti Ceva

--------------------------------------------



SERIE C1 GIRONE A - Quinta di ritorno

Gottasecca-Sommariva Bormidese 9-1

Cortemilia-Imperiese 9-5

Riposa: Amici del Castello

Classifica finale prima fase : Amici del Castello, Cortemilia 6; Imperiese 5; Sommariva Bormidese 2; Gottasecca 1.

Amici del Castello prima, Cortemilia seconda per differenza giochi scontri diretti

GIRONE B - Quinta di ritorno

Pallapugno Albeisa-Valle Bormida 9-0 forfait medico

Castiati Assicurazioni Castagnole Lanze-Bubbio 9-1

Riposa: Canalese

Classifica finale prima fase : Canalese, Castiati Assicurazioni Castagnole Lanze 5; Pallapugno Albeisa, Valle Bormida 4; Bubbio 1.

Canalese prima e Castiati Assicurazioni Castagnole Lanze seconda per differenza giochi scontri diretti.

Pallapugno Albeisa terza e Valle Bormida quarta per differenza giochi scontri direttI.

Secondo le classifiche finali al termine della prima fase, ecco la composizione dei gironi della seconda parte del campionato.

SERIE C1 GIRONE BIANCO : Amici del Castello, Pallapugno Albeisa e Bubbio.

SERIE C1 GIRONE ROSSO : Canalese, Imperiese e Gottasecca.

SERIE C1 GIRONE VERDE : Cortemilia, Castiati Assicurazioni Castagnole Lanze, Sommariva Bormidese e Valle Bormida.



SERIE C1: CALENDARIO SECONDA FASE



COPPA ITALIA SERIE C1 - Finale

Domenica 29 agosto ore 21

a Santo Stefano Belbo: Amici del Castello-Canalese

--------------------------------------------



SERIE C2 GIRONE A - Quinta di ritorno

Centro Incontri-Peveragno 9-6

Merlese-Pro Paschese 5-9

Caraglio-Subalcuneo 9-3

Classifica finale prima fase : Merlese, Centro Incontri 7; Caraglio, Subalcuneo 5; Peveragno 4; Pro Paschese 2.

Merlese prima, Centro Incontri seconda per scontri diretti.

Caraglio terza, Subalcuneo quarta per differenza giochi scontri diretti

GIRONE B - Quinta di ritorno

Ricca B Lequio-Cortemilia 9-8

Augusto Manzo-Gottasecca 9-2

Neivese-Ricca A 9-1

Classifica finale prima fase : Neivese 9; Cortemilia 6; Augusto Manzo Gottasecca, Ricca A 4; Ricca B Lequio 3.

Augusto Manzo terza, Gottasecca quarta, Ricca A quinta per differenza giochi classifica avulsa

GIRONE C - Quinta di ritorno

Bormidese-Pieve di Teco 5-9

Don Dagnino-Taggese 9-1

Ceva-San Leonardo 4-9

Classifica finale prima fase : Taggese 9; Don Dagnino 8; Pieve di Teco 7; San Leonardo 4; Ceva 2; Bormidese -1. Bormidese penalizzata di un punto.



Secondo le classifiche finali al termine della prima fase, ecco la composizione dei gironi della seconda parte del campionato.

SERIE C2 GIRONE 1 : Merlese, Augusto Manzo e Bormidese.

SERIE C2 GIRONE 2 : Neivese, Pieve di Teco e Pro Paschese.

SERIE C2 GIRONE 3 : Taggese, Caraglio e Ricca B.

SERIE C2 GIRONE 4 : Centro Incontri, Gottasecca e Ceva.

SERIE C2 GIRONE 5 : Cortemilia, San Leonardo e Peveragno.

SERIE C2 GIRONE 6 : Don Dagnino, Subalcuneo e Ricca A



SERIE C2: CALENDARIO SECONDA FASE



COPPA ITALIA SERIE C2 - Semifinale

Neivese-Merlese 8-9

COPPA ITALIA SERIE C2 - Finale

Domenica 29 agosto ore 16.30

a Santo Stefano Belbo: Taggese-Merlese

--------------------------------------------



FEMMINILE - Andata semifinali

Canalese-Amici del Castello 4-9

Martedì 10 agosto ore 19

ad Alba: Gymnasium Albese-San Leonardo

Ritorno semifinali

Domenica 22 agosto ore 19.30

a Diano Castello: Amici del Castello-Canalese

Sabato 21 agosto ore 19

a Imperia: San Leonardo-Gymnasium Albese