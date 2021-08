Calcio, Imperia. Riscontrati tre casi di Covid-19. Nuovi test nelle prossime ore

Tre casi di Covid19 sono stati registrati nelle fila dell'Imperia. Uno tra i giocatori nerazzurri e due all'interno della dirigenza nerazzurra.

A tal riguardo il club di Piazza d'Armi ha voluto fare chiarezza in una nota:

"L'Asd Imperia comunica che tre dei suoi tesserati sono risultati positivi al covid-19. Si tratta di due dirigenti e un calciatore. Tutti stanno già seguendo il protocollo Asl per ciò che concerne l'isolamento e al momento non presentano particolari sintomi.



Il resto della squadra neroazzurra é in gran parte dotata di green pass e non ha avuto contatti recenti con i tre sopracitati. Il giocatore si era infatti già fermato in precedenza a causa di un problema di natura muscolare.

Nonostante ciò i pochi non vaccinati si sono comunque sottoposti a tampone preventivo risultando tutti negativi. Ripeteranno, da prassi, i test nelle prossime ore. Proseguono dunque regolarmente gli allenamenti in vista della stagione 2021/2022 al campo Salvo."