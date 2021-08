Calcio, Vado. Ancora qualche ora di attesa per il ripescaggio. Il Collegio di Garanzia del Coni esaminerà domani il ricorso del Fano

Inizialmente era previsto per la data odierna il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni, chiamato a pronunciarsi sul ricorso del Fano dopo l'esclusione dalla Serie C.

La Pistoiese attende di sapere se potrà militare in quarta serie, ma indipendentemente dall'esito del ricorso un posto è pronto a liberarsi per il Vado in Serie D (e a catena per Ventimiglia e Baia Alassio in Eccellenza e Promozione).

La riunione però è stata posticipata a domani mattina, con la convocazione fissata alle ore 12:00.