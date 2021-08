Non sono mancate le proposte ad Omar Leo per lasciare l'Andora e lanciarsi in una nuova avventura sportiva, anche di categoria superiore.

L'esterno ex Finale, però, ha voluto mantenere la propria parola nei confronti del club biancoblu, confermando la propria presenza anche nel campionato di Prima Categoria 2021/2022.

Un ulteriore tassello, questa volta una conferma, di rilievo per mister Delfino, in attesa di un nuovo innesto previsto nel corso dei prossimi giorni.