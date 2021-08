Savona, stadio Bacigalupo. Russo: “Basta restyling di facciata, stadio e campus pezzi fondamentali di una cittadella dello Sport”

“ Da alcuni giorni circola una foto impietosa del Bacigalupo in condizioni scandalose. Segno di un degrado che è specchio delle condizioni della città. Spero che questa giunta per la fretta elettorale non compia scelte improvvisate che ancora una volta impediscono a Savona di guardare avanti ”.

Queste le parole di Marco Russo, candidato sindaco del Patto per Savona, che sulla decadenza dello stadio osserva: “ E’ lo specchio della città. La soluzione del problema deve arrivare da un progetto ambizioso e di ampio respiro come lo è la mia proposta: creare una cittadella dello sport che va dal Campus fino al mare e che comprende, se possibile, oltre al Bacigalupo, anche le aree oggi sottoutilizzate ex CSI ”.

Un progetto articolato, “e non - aggiunge - azioni dettate da improvvisazione, non restyling apparente, ma un progetto da portare avanti insieme con il Campus che tanto sta puntando sullo sviluppo della facoltà di Scienze Motorie. E’ un’occasione che non possiamo perdere per connettere in Campus con la città e per rilanciare lo sport savonese a livello agonistico, amatoriale e anche come occasione di formazione per gli studenti dell’università”.