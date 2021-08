Eventi sportivi: meglio viverli con addosso indumenti personalizzati

Se durante una gara si desidera assumere un aspetto ricco di personalità e allo stesso tempo essere riconosciuti rapidamente in mezzo alla folla, meglio optare per divise personalizzate, in modo da fare la differenza non solo “in campo”, ma anche fuori.

Potrebbe essere un’ottima idea, personalizzare anche i capi dello staff tecnico, in modo da rafforzare il senso di appartenenza al team.

Cosa significa personalizzare capi sportivi

L’ abbigliamento personalizzato per eventi sportivi consiste semplicemente in abiti comunemente usati per fronteggiare gare, ma impreziositi da stampe, simboli, loghi o motti appartenenti alla squadra o allo sportivo che sta partecipando alla gara.

La personalizzazione dei capi sportivi in gara, permette di differire dal resto dei partecipanti anche nel caso in cui qualcuno abbia optato per gli stessi modelli o colori.

Che differenza c’è tra abiti sportivi professionali e i comuni vestiti sportivi?

Non sempre quando si fa sport, si pone attenzione alla qualità dei capi indossati.

La differenza maggiore che intercorre tra gli indumenti professionali e quelli non professionali, sta proprio in questo, nella qualità, oltre al fatto che i primi in alcuni casi sono addirittura coperti da garanzia.

Una maglietta sportiva professionale, contrariamente a quelle comuni è creata con materiali tali da risultare confortevole sulla pelle, traspirante e capace di assorbire il sudore in pochissimi istanti.

Non solo, le cuciture nei capi professionali devono essere realizzate in maniera quasi mimetica, in modo da risultare delicate sulla pelle e da non creare arrossamenti.

Indumenti professionali per eventi sportivi: i capi preferiti dagli atleti

Tra gli indumenti professionali più gettonati dagli sportivi troviamo prima di tutto le canotte, sbracciate e prive di maniche, risultano perfette per correre in bici, fare running e svolgere qualsiasi altra attività fisica.

Nel caso in cui le temperature siano particolarmente rigide è possibile adagiarvi sopra una felpa, magari dotata di zip, in modo da essere facilmente rimovibile.

Subito dopo troviamo le polo, simili a camicie dalle maniche corte, questo capo è perfetto per chi gioca a polo, a golf o a tennis. Solitamente le polo sono fabbricate con materiali più robusti rispetto ad una normale maglietta, ma se realizzate con tessuti tecnici e professionali, sapranno assorbire bene il sudore e respirare la pelle.

Per le figure tecniche è possibile optare per le pettorine, solitamente vendute a prezzi molto contenuti, risultano perfette per riconoscere colleghi anche a notevole distanza.

Immancabili poi i gilet, da usare su canotte o t-shirt, che a loro volta possono essere a manica lunga o corta, a seconda dell’esigenze dello sportivo.

Essenziali poi i capi per la parte inferiore del corpo, come per esempio leggings e pantaloncini, perfetti per coprire le gambe senza però limitarle troppo nei movimenti.

In conclusione possiamo dire di aver affrontato un tema molto vasto, che durante gli eventi sportivi permette alle persone di spiccare non solo per originalità e aspetto estetico ma anche dal punto di vista delle performance, in quanto da un buon vestiario, può dipendere il risultato finale della prestazione sportiva.