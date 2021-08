Calcio. Buttu resta...con Buttu. Il figlio del tecnico, Gabriele, resta in giallorosso

Il comunicato:

La società ASD FBC Finale comunica che il calciatore Gabriele Buttu sarà ancora all’interno dell’organico della Prima Squadra per la stagione 2021/2022.

Classe 2003, Gabriele, di ruolo centrocampista e, ormai da tre anni, nel giro della nostra Prima Squadra, è diventato un elemento utile alla causa giallorossablu: basti pensare alla rete del decisivo 1-0 in casa della Sestrese, la gara d’andata dei quarti di finale dei playoff, contribuendo a concludere un’annata sportiva più che soddisfacente.

Tutta la società augura al ragazzo una stagione ricca di soddisfazioni e, in aggiunta, che sia un ulteriore esempio di come la società Finale abbia come priorità quella di valorizzare i propri giovani.