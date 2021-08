Calcio. Respinto il ricorso del Fano, Pistoiese in Lega Pro. Manca solo il comunicato della LND per il ripescaggio in D del Vado

Pochi istanti fa è stato pubblicato sul sito del Collegio di Garanzia del Coni il respingimento del reclamo del Fano.

Sarà quindi la Pistoiese a giocare in Serie C e a liberare il posto utile per la riammissione del Vado in Serie D.

A catena il Ventimiglia sarà ripescato in Eccellenza e la Baia Alassio in Promozione.

Il dispositivo:

La Sezione del Collegio di Garanzia sulle controversie in materia di ammissione/esclusione dai campionati professionistici, al termine dell’udienza di oggi, presieduta da Raffaele Squitieri, HA RESPINTO il ricorso presentato, il 6 agosto, dalla società Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Professionisti (Lega Pro), nonché nei confronti dell'U.S. Pistoiese 1921 s.r.l.

Il ricorso aveva ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma della delibera del Presidente Federale della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 51/A del 4 agosto 2021, con cui è stata riformulata la graduatoria da utilizzare ai fini dell'integrazione dei posti disponibili nell'organico del Campionato di Serie C 2021/2022, con esclusione dalla stessa Società ricorrente.

La stessa Sezione del Collegio di Garanzia ha, altresì, dichiarato la parte ricorrente tenuta a rimborsare le spese del giudizio, che ha liquidato in € 1.500,00, oltre accessori, per ciascuna delle altre parti costituite.