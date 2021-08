L'assessore Scaramuzza passa al contrattacco: "Il centrosinistra si interessa di sport solo sotto elezioni. In 5 anni risollevata la città dal baratro""

"Se il centrosinistra pensa di lavorare per Savona con qualche comunicato calato dall'alto, allora è ben lontano dalla realtà. La città bisogna viverla. Non avendo altro a cui attaccarsi, il candidato del Partito Democratico ha addirittura deciso di infangare il lavoro fatto dalla società del Pro Savona Calcio parlando di 'restyling di facciata' dello stadio, quando invece è stato presentato un progetto articolato e ambizioso. Pur di creare polemica, la sinistra cittadina si mette contro gli sportivi stessi. Il CSI? Forse non si ricordano che sono aree private!

Nel progetto presentato agli uffici (in questi giorni avremo la fattibilità) si parla tra le altre cose del rifacimento e ripristino del manto erboso, di un nuovo spazio dedicato a ciclismo e pattinaggio, di servizi e lavori per aumentare la sicurezza dell'impianto. Dopo che questa amministrazione si è impegnata per risanare un bilancio disastroso, possiamo tornare a investire per ottenere risultati nel medio periodo.

Faccio presente che sotto lo stadio Bacigalupo scorre il rio Molinero e l’impianto è costruito in zona rossa, perciò al momento non possiamo abbattere l'impianto per ricostruirlo! Ricordo anche che esiste un protocollo per un Centro di Innovazione sugli Sport del Mare proprio in collaborazione con il Campus universitario.