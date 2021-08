Un otto interamente ligure trionfa alla Coupe de la Jeunesse

Una doppia grande e speciale performance per il Canottaggio ligure a Linz (Austria) in occasione della Coupe de la Jeunesse, regata internazionale giovanile Under 19. Il progetto della Canottieri Sampierdarenesi, con la collaborazione della Sportiva Murcarolo, va a bersaglio. Dopo la vittoria del titolo italiano nell’otto Junior a Gavirate e della selezione a Piediluco da parte della Sampierdarenesi, con l’innesto di Giovanni Melegari (Murcarolo) a capovoga dell’otto in sostituzione di Martino Cappagli (convocato per i Mondiali Junior), la missione in Austria è completata due volte con successo grazie a due splendidi ori.



L’otto dell’Italia sale due volte sul piu alto gradino del podio grazie ai rossoneri Alessandro Polleri, Simone Galtieri, Michele Maspero, Riccardo Corsinovi, Federico Gilioli, Lorenzo Serafino e Luca Carrozzino, la timoniera Raissa Scionico e a Giovanni Melegari della Sportiva Murcarolo. Sabato pomeriggio il netto successo su Belgio e Francia, costruito grazie a una partenza eccezionale e un’ottima condotta di gara per tutto il percorso. Oggi maggiore sofferenza, un duello con i transalpini protratrosi sino al traguardo prima dell’esultanza azzurra arrivata grazie ai 10 centesimi finali di vantaggio sulla Francia. Due vittorie emozionanti e importanti anche per la conquista della Coupe de la Jeunesse da parte dell’Italia.

Questa settimana il Canottaggio internazionale Junior vede ancora protagoniste Canottieri Sampierdarenesi e Sportiva Murcarolo, rispettivamente con Martino Cappagli e Andrea Licatalosi impegnati a Plovdiv (Bulgaria) per i Mondiali. Cappagli è a bordo dell'otto Junior, pronto a esordire domani alle 10:36 in batteria contro Ucraina, Russia e Stati Uniti. E' la seconda batteria, nella prima si misurano Repubblica Ceca, Ungheria, Germania, Bielorussia e Romania. Licatalosi e il suo 4 di coppia, dopo la batteria di stamattina conclusa al quarto posto, accedono ai recuperi.