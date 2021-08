Calcio. E' il giorno decisivo per Vado, Ventimiglia e Baia Alassio? Le tre società ponentine attendono il comunicato della LND per poter festeggiare

Fino ad ora il cronoprogramma relativo a tutti i passaggi formali è stato sostanzialmente rispettato.

Qualche giorno di ritardo, rispetto alle tempistiche burocratiche federali, non rappresentano infatti un lasso di tempo così ampio, soprattutto quando in gioco ci sono sentenze, ricorsi e carte bollate.

Così, guardando a quanto successo nelle scorse settimane, non bisognerà verosimilmente attendere molto prima che arrivi l'ufficialità sul ripescaggio del Vado in Serie D.

La Lega Nazionale Dilettanti attende dalla Federazione la ratifica dell'ammissione della Pistoiese in Serie D, a quel punto potrà a sua volta comunicare il salto di categoria del Vado che, per effetto a catena innescherà una lunga serie di ripescaggi.

Ventimiglia in Eccellenza, Baia Alassio in Promozione e Vecchio Castagna in Prima Categoria: è infatti questo il quadro prospettato dal Comitato Regionale Ligure e che potrebbe di fatto verificarsi a stretto giro di posta.

La scorsa settimana, infatti, tra le sentenze degli organi preposti e l'ufficialità del ripescaggio in D di Borgosesia, Tritium e Nola erano passate poco più di 24 ore: se le tempistiche dovessero essere confermate la fumata bianca dovrebbe arrivare entro la serata.