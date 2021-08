Calcio, Priamar. Taglio del nastro per la nuova stagione, ieri sera la presentazione al "Rondoni"

L’evento, che si è svolto in modo semplice ed informale alla gradita presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Savona Maurizio Scaramuzza, è stato occasione di un primo incontro di quasi tutti i componenti della squadra che hanno ricevuto il classico “in bocca al lupo” per la prossima stagione da parte della dirigenza rossoblu.

“La squadra è stata confermata nella quasi totalità” afferma il mister Alessio Bresci “e, grazie anche all’apporto dei nuovi arrivi di qualità, non nascondiamo l’obiettivo di un campionato di vertice, cercando di raggiungere l’auspicato salto in prima categoria”.

“Seppure questo sia un momento difficile per le società dilettantistiche”, dichiara la dirigenza di US PRIAMAR 1942 LIGURIA, “siamo molto contenti per la crescita della nostra società e la prima squadra rappresenta “il tetto” della nostra realtà sportiva che, come tutti sanno, è anche molto impegnata nel sociale con la squadra disabili che partecipa al campionato di IV categoria, nel settore giovanile con oltre 200 ragazzi iscritti e nella promozione dell’attività calcistica femminile”.