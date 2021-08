CALCIO, UFFICIALE. VADO E BRINDISI IN SERIE D. SALTO DI CATEGORIA ANCHE PER VENTIMIGLIA, BAIA ALASSIO E VECCHIO CASTAGNA

Mancava davvero solo un ultimo passaggio formale per il ripescaggio del Vado in Serie D e l'ultimo step è stato compiuto pochi minuti fa, con il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.

La società del presidente Tarabotto torna quindi subito nel massimo campionato dilettantistico, dando via a catena anche al ritorno in Eccellenza del Ventimiglia e alla prima esperienza in Promozione della Baia Alassio.

La nota ufficiale:

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, giusta delega del Consiglio Direttivo di Lega del 5 Agosto 2021,

- sulla base di quanto deliberato e riportato su Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 70 del 5 Agosto 2021 e su Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 74 del 7 Agosto 2021;

- preso atto della decisione n. 01115/21 del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I., assunta in data 11 Agosto 2021, in ordine al ricorso della Società ALMAJUVENTUS FANO 1906 srl;

- tenuto conto, altresi, del provvedimento adottato dal Presidente della F.I.G.C., di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 63/A del 12 Agosto 2021, con il quale è stato disposto di concedere alla Società U.S. PISTOIESE 1921 s.r.l. la Licenza Nazionale 2021/2022 ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022 e alla relativa integrazione con la medesima Società dell’organico di detto Campionato, in virtù del provvedimento reso in data 11 Agosto 2021 dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I.;

- atteso che la determinazione di cui innanzi ha ridefinito nella misura di 165 il numero complessivo delle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022, determinando la sussistenza di un ulteriore posto vacante nell’organico del medesimo Campionato;

- vista l’ammissione in sovrannumero al Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2021/2022 della Società A.S.D.C. GOZZANO SSDRL, giusto provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 35/A del 28 Luglio 2021;

- considerato che, per effetto dell’assegnazione del posto lasciato vacante dalla Società U.S. PISTOIESE 1921 s.r.l. e della predetta ammissione in sovrannumero della Società A.S.D.C. GOZZANO SSDRL, il numero complessivo delle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022 risulterebbe pari a n. 167 unità e si determinerebbe, quindi, la composizione di un girone con un numero dispari di Società e con una giornata di riposo;

- ravvisata l’opportunità di comporre i gironi in maniera omogenea ed in numero pari, con la conseguente necessità di completare l’intero organico con un’ulteriore unità;

- attese le disposizioni e le specifiche procedure contenute nei Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 386 del 28 Giugno 2021 e n. 1 del 1° Luglio 2021 i quali disciplinano tra l’altro i criteri e i parametri per il completamento dell’organico, in caso di posti disponibili, del Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2021/2022;

- viste le graduatorie pubblicate dal Dipartimento Interregionale della L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 4 del 23 Luglio 2021;

DISPONE

l’ammissione, quali ripescate al Campionato Nazionale di Serie D della Stagione Sportiva 2021/2022, a completamento dell’organico, delle seguenti Società:

1) F.C. VADO (matricola n. 53960)

2) S.S.D.BRINDISI FOOTBALL CLUB (matricola n. 914722)