Calcio, Vado. Il presidente Tarabotto tra gioia e consapevolezza: "Felici per il ritorno in D, ma ora dobbiamo dimostrare di poterci meritare la categoria"

La notizia del ripescaggio in Serie D è ovviamente giunta in tempo reale all'interno degli uffici del Chittolina.

Il presidente Franco Tarabotto non nasconde la propria soddisfazione per la nuova opportunità in quarta serie, seppur ci sia la consapevolezza di come i margini di errore si siano davvero ridotti a zero.

"Siamo tutti contenti per questa opportunità, che ricordo è prevista dall'ordinamento giuridico sportivo - spiega il presidente - ma siamo tutti altrettanto consapevoli di come dal punto di vista squisitamente calcistico riproporci in Serie D sia immeritato.